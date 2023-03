Rechtsstreit um gekündigte Rektorin an Gymnasium Maria Stern weitet sich aus

Plus Die frühere Leiterin des Gymnasiums Maria Stern wurde nach zwei Jahrzehnten an der Schule entlassen. Nun gibt es am Arbeitsgericht ein weiteres Verfahren in dem rätselhaften Fall.

Im Fall des Rechtsstreites um die fristlose Kündigung der früheren Schulleiterin des Gymnasiums Maria Stern gibt es nun neue Entwicklungen. Am Donnerstag fand erneut eine Güteverhandlung am Augsburger Arbeitsgericht statt. Dieses Mal drehte sich das Verfahren aber nicht um die Frage, ob in Bezug auf die Entlassung eine Einigung zwischen den Parteien hergestellt werden könnte, sondern um Äußerungen, die Schulwerks-Leiter Peter Kosak im Nachgang eines früheren Gerichtstermins gegenüber Lehrern des Gymnasiums getätigt haben soll.

Wie berichtet, war die frühere Rektorin kurz vor Weihnachten entlassen worden; ein Schritt, der unter anderem für den Elternbeirat des Gymnasiums, das unter der Trägerschaft des Schulwerks der Diözese steht, "völlig überraschend" kam, wie das Gremium in einem Brief an die Eltern schrieb. Die Ex-Schulleiterin von Maria Stern ging daraufhin gegen die fristlose Kündigung vor und reichte vor dem Arbeitsgericht Klage ein. In der Güteverhandlung im Februar zeichnete sich schnell ab, dass sich die Parteien nicht auf eine Abfindung verständigen würden. Es blieb aber auch nach dem Termin weiterhin unklar, was das Schulwerk der früheren Schulleiterin eigentlich genau vorwirft, das den Schritt einer fristlosen Kündigung rechtfertigen würde.

Frühere Leiterin von Maria Stern in Augsburg klagt gegen Kündigung

Die jetzige Verhandlung kam zustande, da die frühere Schulleiterin erneut Klage vor dem Arbeitsgericht eingereicht hatte. Nach Informationen unserer Redaktion soll sich der Schulwerks-Leiter der Klage zufolge offenbar gegenüber Teilen des Lehrpersonals des Gymnasiums zur Kündigung geäußert und dabei Details genannt haben, die von der Gegenseite als falsche Tatsachenbehauptungen gewertet werden. So geht es im jetzigen Verfahren dem Vernehmen nach etwa um die Frage, wer vor der Kündigung einen Termin abgesagt hatte, in dem etwaige Vorwürfe gegen die frühere Schulleiterin besprochen werden sollten. Auch scheint strittig zu sein, wann die Klägerin das Schulwerk über Probleme mit einer Mitarbeiterin informiert habe, die es aus ihrer Sicht gegeben hatte. Ob dies geschah, bevor sie das Schulwerk mit Vorwürfen konfrontiert habe, oder erst danach, scheint strittig. Die frühere Schulleiterin fordert den Schulwerks-Leiter offenbar mit der jetzigen Klage auf, die aus ihrer Sicht falschen Behauptungen richtigzustellen.

Peter Kosak Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg Foto: Schulwerk der Diözese

Im Termin am Donnerstag kamen die konkreten Klagegründe allerdings nicht zur Sprache; ohnehin war die ganze Angelegenheit innerhalb von zehn Minuten vorbei. Schulwerks-Anwalt Marcus Klopfer sagte, aus seiner Sicht sei die Klage "nicht schlüssig". Bernd Sandmann, Anwalt der Klägerin, erwiderte, es gehe um unwahre Behauptungen, die vor etwa 40 Leuten getätigt worden seien.

Der zuständige Richter forderte den Anwalt des Schulwerks, Marcus Klopfer, auf, bis Ende April schriftlich Stellung zu nehmen. Eine Entscheidung gab es also nicht. Ohnehin dürfte die Angelegenheit allenfalls ein Nebenkriegsschauplatz zum Streit um die eigentliche Kündigung sein. Die Hauptverhandlung steht in der Sache noch aus, sie soll im Mai stattfinden. Dabei könnten also Zeugen angehört werden und die konkreten Vorwürfe detailliert zur Sprache kommen; möglicherweise fällt das Gericht dann auch ein Urteil.

