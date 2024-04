Augsburg

17:38 Uhr

So kommt die Stadl-Atmosphäre im neuen Schallerzelt auf dem Plärrer an

Plus Es ist ein emotionaler Abend mit vielen geladenen Gästen auf dem Plärrer. Neben dem neuen Schallerzelt wird der Generationenwechsel gefeiert.

Von Miriam Zissler

Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte sich bereits am Eröffnungstag des Plärrers ein Bild von dem neuen Schallerzelt gemacht. "Mir gefällt es gut, vor allem die gemütliche Atmosphäre", betont sie am Dienstagabend, als das Zelt mit vielen Besuchern, über 300 geladenen Gästen und einer Lasershow offiziell eingeweiht wird. Bei all der Freude über das neue Zelt auf dem Plärrer werden an dem Abend aber auch ein paar Tränen verdrückt: Als Festwirt Dieter Held an seine Tochter Tina übergibt, wird es emotional.

Am Dienstagabend ist das Schallerzelt ganz gut gefüllt. Viele Besucherinnen und Besucher hat die angekündigte Lasershow neugierig gemacht. Andere sind der Einladung von Dieter und Tina Held gefolgt. Dabei sind zahlreiche bekannte Gesichter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gastronomie und dem Schaustellergewerbe vor Ort. Viele halten nach den Veränderungen im Zelt Ausschau. Nicht alle fallen sofort auf, da die Größe und die Verteilung von Küche, Boxen, Tischen, Bühne und Bars so gut wie gleich geblieben sind. Andere Details stechen sofort heraus, etwa die neue Farbgebung, Tische und Deckenlampen, die unter anderem im Treff erneuert wurden, oder die bedruckten Folien an den Wänden, deren Fensterrahmen an manchen Stellen einen Blick ins Gebirge bieten. 60 Jahre war das vorige Zelt alt und habe dringend erneuert werden müssen, erklärt Dieter Held den Kauf: Das neue Zelt soll Stadl-Atmosphäre bieten.

