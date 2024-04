Wechsel im Schallerzelt: Emotionale Worte und fulminante Lasershow

Am Dienstagabend übergibt Festwirt Dieter Held an seine Tochter Tina. Dabei werden Tränen verdrückt und Glückwünsche entgegengenommen.

Seit vielen Jahren unterstützt Tina Held ihren Vater Dieter Held im Schallerzelt. Der Generationswechsel wurde innerhalb der Familie seit Jahren vorbereitet: Am Dienstagabend ist er nun auf dem Plärrer offiziell verkündet worden – mit Tränen, Glückwünschen von Oberbürgermeisterin Eva Weber und einer fulminanten Lasershow.

57 Bilder Das ist das neue Schallerzelt auf dem Plärrer Foto: Silvio Wyszengrad

Das Schallerzelt ist am Dienstagabend gut gefüllt. Unter den Besuchern befinden sich auch über 300 geladene Gäste aus unter anderem Politik, Wirtschaft, Sport, Gastronomie und dem Schaustellergewerbe. Gegen 20 Uhr wird es ernst. OB Weber überreicht auf der Bühne eine gläserne Zirbelnuss, die für "gutes Gelingen" stehe.

Ein emotionaler Moment: Festwirt Dieter Held übergibt auf der Bühne im Schallerzelt an seine Tochter Tina. Oberbürgermeisterin Eva Weber gratuliert. Foto: Silvio Wyszengrad

Feier auf dem Plärrer: Tina Held übernimmt im Schallerzelt

Sie wünscht Tina Held viel Glück für ihre Zukunft als Festwirtin und muntert die Besucher zu einem großen Applaus auf. "Es ist nicht selbstverständlich, so eine große Summe zu investieren", betont sie. Dazu gehöre viel Mut. Neben der Staffelübergabe wird an diesem Abend auch das neue Zelt gefeiert, das für einen hohen sechsstelligen Betrag angeschafft wurde.

Dieter Held dankt unter anderem seinen Mitarbeitern und wird in diesem Moment sehr emotional. "Das fällt mir nicht leicht." Seiner Tochter Tina wünsche er "alles Gute". Sie dankt ihrem Vater und auch den Mitarbeitern, die teils der Familie schon seit Jahren die Treue halten. Mit einer Lasershow wird das Bühnenprogramm der Band Lausbuam unterbrochen. Die Lasershow soll ab sofort Bestandteil des Festprogramms werden. Künftig soll es an jedem ersten Dienstag am Plärrer im Schallerzelt eine Lasershow geben, verrät Dieter Held auf Anfrage.

