Sollte eine Augsburger Seniorin entführt werden? Prozess startet

Der Anklage zufolge wollten die Verdächtigen das Entführungsopfer aus Augsburg in einem Erdloch im Wald verstecken. Einer der Verdächtigen war 1973 bereits an einer Entführung beteiligt.

Plus Ein Überfall auf eine Seniorin war laut Anklage der Versuch, fünf Millionen Euro zu erpressen. Im Prozess geht es auch um die Frage, woher der Angeklagte eine Pistole hatte.

Von Jan Kandzora

Es ist ein ungewöhnlicher Strafprozess, der seit Montagvormittag vor dem Landgericht in Augsburg läuft. Angeklagt ist ein 55-jähriger Mann, der laut Anklage im Oktober 2023 vor der Haustür einer Seniorin im wohlhabenden Stadtteil Spickel stand. Er soll geklingelt, sie mit einer Pistole bedroht und überwältigt haben, mit einer Beute von etwa 80 Euro floh er den Ermittlungen zufolge. In der Verhandlung geht es juristisch unter anderem um den Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung - und eigentlich doch um viel mehr. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass hinter dem Vorhaben eigentlich ein geplantes, noch einmal brutaleres Verbrechen stand, das an den Fall Ursula Herrmann erinnert.

Denn ein anderer Mann soll laut Anklage die Idee ausgeheckt haben, die 83-Jährige fesseln zu lassen, sie in einen Wald im Landkreis Augsburg zu bringen und das Opfer - wie 1981 das am Ammersee entführte Mädchen Ursula Herrmann - in einem Erdloch festzuhalten, um von der Familie des Opfers fünf Millionen Euro zu erpressen. Doch der 55-Jährige, der die Tat den Ermittlungen zufolge ausführen sollte, entschied sich demnach währenddessen um; laut Anklage trat er von dem Plan zurück, als sich versehentlich ein Schuss aus seiner Pistole löste.

