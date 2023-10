Raubüberfall auf Seniorin im Spickel: Kripo nimmt Mann fest

Ein unbekannter Mann hat Anfang Oktober im Augsburger Spickel eine betagte Frau an der Wohnungstür überfallen. Nun gelang der Kripo ein Ermittlungserfolg.

Nach einem Raubüberfall auf eine 83 Jahre alte Rentnerin im Augsburger Spickel Anfang Oktober hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 55-Jährige wurde in einer anderen Stadt entdeckt.

Der Überfall auf die alte Dame hatte sich am Donnerstagnachmittag des 5. Oktober in der Siebentischstraße ereignet. Wie damals berichtet hatte ein unbekannter Mann bei der Seniorin geklingelt. Als die betagte Frau ihre Wohnungstüre öffnete, wurde sie von dem Täter unvermittelt körperlich angegriffen. Der Mann bedrohte die Seniorin und forderte Geld. Er erbeutete einen zweistelligen Betrag und flüchtete.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wurde jetzt am Donnerstag der 55-jährige Tatverdächtige im Bereich Nürnberg festgenommen. Der Mann wurde noch am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzten diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Polizei nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an, heißt es. Deshalb könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. (ina)