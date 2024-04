Prozess in Augsburg

07:00 Uhr

Augsburgerin sollte laut Anklage entführt und in ein Erdloch gesteckt werden

Der Anklage zufolge wollten die Verdächtigen das Entführungsopfer aus Augsburg in einem Erdloch im Wald verstecken. Einer der Verdächtigen war 1973 bereits an einer Entführung beteiligt.

Plus Ein Überfall auf eine Seniorin im Spickel war laut Anklage der Versuch, fünf Millionen Euro zu erpressen. Der Fall führt möglicherweise weit zurück in die Augsburger Kriminalgeschichte.

Von Jan Kandzora

Im November 1973 entführten drei Männer die Tochter des Inhabers der Restaurantkette Wienerwald. Sie passten die junge Frau in einer Tiefgarage in München ab, verfrachteten sie nach Augsburg und hielten sie hier 30 Stunden lang in einem Appartement im Hotelturm gefangen. Sie erpressten drei Millionen D-Mark Lösegeld, wurden aber Stunden nach der Übergabe festgenommen; für die Tat mussten sie lange ins Gefängnis. 50 Jahre später, im Oktober 2023, steht ein Mann vor der Tür eines Hauses im wohlhabenden Spickel. Er hat eine Waffe dabei, eine geladene Pistole der Marke Union, und dringt in die Wohnung einer 83 Jahre alten Rentnerin ein. Es fällt ein Schuss. Wenn es stimmt, was die Staatsanwaltschaft Augsburg annimmt, gibt es zwischen diesen beiden Straftaten eine direkte Verbindung. Es ist ein Fall, der weit zurück in die Augsburger Kriminalgeschichte führt – und womöglich zu einem Mann, der Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis verbracht hat.

Am kommenden Montag wird sich vor der 14. Strafkammer des Landgerichtes ein 55-jähriger Angeklagter verantworten müssen; es ist jener Mann, der im Oktober 2023 vor der Haustür der Seniorin auftauchte. Den Ermittlungen zufolge klingelte er, rang die betagte Frau zu Boden, forderte Geld. Dabei, so heißt es, habe sich ein Schuss aus der Pistole gelöst, verletzt wurde aber niemand. Der Täter erbeutete um die 80 Euro und floh, zwei Wochen später nahmen ihn Fahnder fest, "in einer anderen Stadt", wie die Polizei damals mitteilte. Danach machte der 55-Jährige bei der Kripo offenbar eine Aussage, die das Geschehen in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

