Sommer am Kiez 2023 im Überblick: Programm, Tickets und Anfahrt

Auch in diesem Jahr findet in Augsburg wieder das Festival Sommer am Kiez statt. Alle Informationen zum Programm, zum Ticketvorverkauf und zur Anfahrt im Überblick.

Auch in Augsburg beginnt mit dem Sommer die Festivalzeit. Eine der wohl größten Musikveranstaltungen neben dem Modular-Festival ist das Sommer-am-Kiez-Festival. Diese Veranstaltung gibt es in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal. Sechs Wochen lang finden an zwei verschiedenen Locations zahlreiche Konzerte statt. Welche das sind und wo es Tickets gibt, lesen Sie hier.

Sommer am Kiez 2023: Termine und Locations

In diesem Jahr findet der erste Teil von Sommer am Kiez vom 16. bis zum 18. Juni auf dem Gaswerk-Gelände statt. Der zweite Teil des Festivals geht vom 23. bis zum 29. Juli am Helmut-Haller-Platz über die Bühne. Die Konzerte finden in dieser Zeit freitags, samstags und sonntags statt.

Programm von Sommer am Kiez in Augsburg

Insgesamt haben die Veranstalter von Sommer am Kiez in diesem Jahr bislang zwölf Termine angekündigt. Am 16. Juni fand auf dem Gaswerk-Gelände Metal am Kiez mit Doro & Dirkschneider und am 17. Juni Ruhrpott Rodeo, nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Punkrock-Open-Air-Festival, statt. Beim Gastspiel der Veranstaltung in Augsburg treten Slime, Dritte Wahl, WIZO, Beton Tod und ZSK auf. Am 18. Juni traten unter anderem Gentleman bei Reggae am Kiez auf. Die Musiker und Bands der anderen Tage im Überblick:

23. Juni: Montreal (Support: Kapelle Petra)

(Support: Kapelle Petra) 24. Juni: FAUN (Support: Cellarfolks)

30. Juni: Itchy (Support: Go Go Gazelle)

1. Juli: J.B.O. (Support: Andreas Kalb )

) 7. Juli: Brdigung & Artefuckt

8. Juli: Die Kassierer

14. Juli: Unantastbar (Support: Sprachrohr)

15. Juli: dArtagnan & Rauhbein

21. Juli: tAKiDA (Support: Final Stair)

22. Juli: Clawfinger (Support: Arise from the Fallen)

28. Juli: The New Roses (Support: Hörstreich)

29. Juli: Dubioza Kolektiv (Support: Revelling Crooks)

Tickets für Sommer am Kiez 2023

Tickets für die einzelnen Konzerte von Sommer am Kiez gibt es online. Dort sind auch Karten für das Ruhrpott Rodeo erhältlich. Diese kosten 63 Euro. Für alle anderen Konzerte liegt die Preisspanne zwischen 29 und 35 Euro. Sollten die Konzerte nicht ausverkauft sein, gibt es Resttickets an der Abendkasse am Einlass der jeweiligen Location. Laut Veranstalter sind die Tickets aber günstiger, wenn sie vorab gekauft werden.

60 Bilder Harte Riffs, wehende Haare , Heavy-Hymnen beim Sommer am Kiez Foto: Annette Zoepf

Sommer am Kiez 2023: Anfahrt Helmut-Haller-Platz und Gaswerk-Gelände

So kommen Sie zum Helmut-Haller-Platz:

Bahn: Haltestelle „Augsburg-Oberhausen“

„Augsburg-Oberhausen“ Öffentliche Verkehrsmittel: Tram 2 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“

„ /Helmut-Haller-Platz“ Bus: Bus 35 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“

„ /Helmut-Haller-Platz“ Auto : wenige Parkplätze im umliegenden Wohngebiet, P+R Plärrergelände (10 Minuten Fußweg) – Navi: Branderstraße 1, 86154 Augsburg

So kommen Sie zum Gaswerk-Gelände:

Bahn: Haltestelle „Augsburg-Oberhausen“ (10 Minuten Fußweg)

„Augsburg-Oberhausen“ (10 Minuten Fußweg) Öffentliche Verkehrsmittel: Tram 2 zu Haltestelle „ Oberhausen Bahnhof /Helmut-Haller-Platz“ (10 Minuten Fußweg)

„ /Helmut-Haller-Platz“ (10 Minuten Fußweg) Bus: Bus 35 ab Haltestelle „Bärenwirt DRvS“ Richtung Bärenkeller Süd bis Haltestelle „Gaswerk“

„Bärenwirt DRvS“ Richtung Bärenkeller Süd bis „Gaswerk“ Auto : mehrere Parkplätze in unmittelbarer Nähe, Parkhaus am Gaswerk-Gelände, Nordfriedhof (Talweg 2, 86154 Augsburg )