Beim Sommer-am-Kiez-Festival wird in Augsburg wieder gerockt

Das Programm für das Sommer-am-Kiez-Festival steht. Locations sind der Helmut-Haller-Platz und das Gaswerk in Oberhausen. Die Nachfrage nach Tickets ist so groß wie nie.

Das Sommer-am-Kiez-Festival hat sich einen Namen gemacht. Veranstaltet wird es von Stefan Meitinger, den alle "Bob" nennen. Die Veranstalter sind bereits heiß auf die Termine im Juni und Juli. Sie sagen: "Auch in diesem Jahr machen wir den angestammten Veranstaltungsstandort, den Helmut-Haller-Platz, und das Gaswerkgelände unsicher." Der Ticketverkauf hat begonnen. Mit insgesamt 15.000 Besuchern wird bei den Konzerten gerechnet.

Rock, Punk und Mittelaltermusik gehören zum Programm. Das Augsburger Kult-Festival, so die Macher, geht nun in die siebte Runde. Fünf Wochen mit verschiedenen Künstlern und Musikrichtungen stehen auf dem Plan. " Augsburg muss in der Kultur noch einen großen Schritt nach vorne machen, wir geben unser Bestes, um das zu beschleunigen", sagt Stefan Meitinger. Er war am Dienstag bei der Präsentation des Programms per Video zugeschaltet. Der Flugstreik am Montag durchkreuzte seine Pläne, rechtzeitig wieder aus Spanien in Augsburg einzutreffen.

41 Bilder Sommer am Kiez rockt am Gaskessel Augsburg Foto: Peter Fastl

Den Auftakt von Rock am Kiez machen vom 16. bis 18. Juni das Metal- und Reggae-Festival sowie das Ruhrpott Rodeo Spin-off Festival. "Durch einen Absprung eines anderen Künstlers haben wir dann glücklicherweise Gentleman als Hauptact des Reggae-Festivals bekommen", sagt Thomas Kluge, der die Künstler verpflichtet. Auch Augsburger Musiker treten auf: Revelling Crooks und Gogogazelle. "Es ist wichtig für uns, besonders unseren lokalen Musikern eine Bühne zu bieten und sie zu unterstützen", so Mitorganisator Christian Ress. Eine Besonderheit gibt es auch. Die mittlerweile inaktive Band Clawfinger aus Schweden spielt in Augsburg. Die Musiker hätten sogar die geplanten Familienurlaube verschoben, um Fans zu überraschen.

Sommer am Kiez: Die Preise für die Tickets sind gestiegen

Die Tickets sind teurer geworden. Die Inflation spiele eine Rolle, hieß es. "Wir haben jedoch für jeden Musikgeschmack den passenden Künstler auf die Bühne geholt", so Ress. Das mache sich im Ticketverkauf bemerkbar. "Noch nie haben wir so viele Tickets in so kurzem Zeitraum verkauft, wie dieses Jahr", sagt Marketingbeauftragter Daniel Stadler. Erwartet werden in etwa 15.000 Besucher.

Im Gaswerk und auf der Freilichtbühne finden weitere Konzerte statt

Der Sommer hat in Augsburg musikalisch einiges zu bieten. Die Augsburger Sommernächte sind vom 29. Juni bis 1. Juli terminiert. Auf dem Gaswerkgelände findet im August zudem ein mehrtägiges Open Air statt. Bespielt wird im August auch die Freilichtbühne.