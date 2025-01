Stadt Augsburg bekommt Grundstücke im Puppenkistenviertel nicht los

Im „Puppenkistenviertel“ in Lechhausen auf früheren Wiesen südlich der Stätzlinger Straße ist eine Reihe von Häuslebauern inzwischen dabei, ihren Traum vom Einfamilienhaus zu verwirklichen. Auch die städtische Wohnbaugruppe hat dort mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern begonnen. Eine Handvoll Grundstücke gesichert hat sich im Zuge der Baulandentwicklung auch die Stadt Augsburg, um sie im Erbbaurecht an bauwillige Bürger zu vergeben - doch die Vergabe läuft aktuell eher zäh. Auf die 16 Grundstücke seien 17 Bewerbungen eingegangen, nach Prüfung von Unterlagen und der Rücknahme von Bewerbungen sei man aktuell mit sechs Parteien in finalen Gesprächen, so die Stadt. Grundsätzlich sei die Nachfrage angesichts der Rahmenbedingungen mit Bau- und Finanzierungskosten grundsätzlich mäßig.

Vor diesem Hintergrund will die Stadt den bisherigen Punktekatalog - etwa familiäre Verhältnisse mit Kinderzahl oder eine zu kleine Wohnung - nicht mehr anwenden. Die Grundstücke sollen ab Januar zu den geänderten Konditionen erneut auf der städtischen Homepage angeboten werden.

Der Baulandentwickler Infracommun Senn plant indes die vollständige Entwicklung des Areals, auf dem insgesamt um die 350 Wohnungen und Häuser entstehen sollen. 90 Grundstücke sind bereits erschlossen und verkauft, die Vermarktung der verbleibenden 60 Grundstücke will das Unternehmen 2025 in Angriff nehmen. Hier sind Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften möglich.

Das Neubaugebiet ist aktuell das einzige in Augsburg, in dem noch Einzelhäuser möglich sein werden, weil die Stadt sich im innerstädtischen Bereich auf verdichtete Mehrfamilienhaus-Quartiere konzentriert. In dem neuen Viertel sind die Straßen nach Charakteren aus der Augsburger Puppenkiste benannt, etwa nach Jim Knopf oder Mikesch.