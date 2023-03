Streit um "Hohes Meer": Darum geht an der Bauruine nichts voran

Plus Käufer der Wohnungen im heruntergekommenen Denkmal "Hohes Meer" warten seit mehr als einem Jahrzehnt auf Baufortschritte. Nun haben sie den Insolvenzverwalter verklagt.

Wer eine Wohnung kauft, die erst noch gebaut oder saniert werden muss, weiß, dass sich die Angelegenheit ziehen kann. Es gibt eine schier endlose Liste möglicher Probleme: die Baufirma, die pleitegeht; die Handwerker, die pfuschen; die Archäologen, die vor Baubeginn auf Erstaunliches stoßen, was Zeit und Kosten verursacht. Und so weiter. Die Käufer der unsanierten Wohnungen im Gebäude der früheren Augsburger Gaststätte "Hohes Meer", die eine Immobilienfirma ab 2011 bewarb, hatten vielleicht manches davon auf dem Zettel. Aber wer hätte schon ahnen können, wie es sich dann entwickelte?

Am denkmalgeschützten Gebäude passiert jedenfalls seit mehr als einem Jahrzehnt wenig bis nichts. Zwar sah man in der Vergangenheit immer mal wieder Bauarbeiter vor Ort, die etwa das Dach der Bauruine abdichteten, aber sichtbaren Fortschritt gab es quasi keinen, abgesehen von einer teils nett aufgehübschten Fassade. Seit Juli 2020 ist die Lage noch einmal eine andere: Damals meldete die Firmengruppe, der bis dahin auch das "Hohe Meer" gehörte, Insolvenz an. Die frühere Eigentümerin des Gebäudes ist die Projektgesellschaft Dolphin Capital 32. Projekt GmbH & Co. KG, die Teil der Dolphin Capital war, die sich auf die Sanierung denkmalgeschützter Häuser spezialisiert hatte. Dolphin Capital nannte sich irgendwann in Dolphin Trust um und noch einmal später in German Property Group, am Zustand der Bauruine in der Frauentorstraße änderte das nichts.

"Hohes Meer" in Augsburg: Wirtschaftskrimi und ein Streit vor Gericht

Ähnliche Verhältnisse gibt es mit anderen Objekten der Firmengruppe in ganz Deutschland; inzwischen steht die German Property Group im Mittelpunkt eines globalen Wirtschaftskrimis, in dem es um den Verdacht eines möglicherweise milliardenschweren Betrugs mit heruntergekommenen Immobilien geht. Verantwortliche der Firmengruppe, so die Vermutung, könnten mithilfe eines sogenannten Schneeballsystems Tausende Anleger um ihr Geld betrogen haben. Ein Abschluss der Ermittlungen ist nicht absehbar.

Zurück nach Augsburg: Dort übernahm, wie andernorts, nach der Pleite ein Insolvenzverwalter aus Hamburg die Geschicke. Zwei Wohnungen aus dem "Hohen Meer" in der Frauentorstraße ließ er seither über eine spezielle Agentur im Bieterverfahren verkaufen, warum seither dennoch nichts am denkmalgeschützten Bau passiert, war bislang unklar.

Ein Verfahren am Landgericht sorgt nun für etwas mehr Klarheit: Offenbar besteht zwischen den früheren Käufern der weiterhin unsanierten Wohnungen und dem Insolvenzverwalter ein Disput; das Gericht bestätigt auf Anfrage, dass mehrere Personen, die zwischen 2012 und 2015 Wohneinheiten in der Frauentorstraße erwarben, begehren, ihre jeweiligen Miteigentumsanteile an sie aufzulassen und die Eintragung im Grundbuch zu bewilligen. Die Wohnungskäufer haben dazu den Insolvenzverwalter verklagt und tragen nach Angaben des Gerichts vor, dass vereinbart worden sei, welcher Teil des Erwerbspreises auf Grund und Boden und auf die Altbausubstanz zu zahlen sei. Zwar seien rechnerisch noch Teilbeträge offen; allerdings habe die frühere Dolphin Trust nach Zahlung der ersten Rate trotz entsprechender Verträge keinerlei Sanierungsmaßnahmen begonnen, so die Ansicht der Kläger.

Der Insolvenzverwalter sieht offenbar keinen Anspruch auf die Auflassung, da die Kläger ihren jeweiligen Kaufpreisteil bisher nicht vollständig gezahlt hätten, heißt es vom Landgericht weiter. Das Gericht hat für Ende April einen Termin angesetzt, an dem es ein Urteil verkünden will. Zum Rechtsstreit äußern möchte sich die Kanzlei des Insolvenzverwalters derzeit nicht. Nur so viel: "Solange die Rechtsstreitigkeiten mit den Erwerbern nicht geklärt sind, wird es wohl keinen Baufortschritt geben."