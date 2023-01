Augsburg

vor 47 Min.

Tatort Hauptbahnhof: So entwickeln sich Drogen- und Gewalt-Straftaten

In Bahnhofsbereichen in Augsburg ist in den meisten Fällen die Bundespolizei für die Ermittlungen zuständig. Am Hauptbahnhof ist die Zahl der Straftaten stabil.

Plus Graffiti, Taschendiebstähle, Gewalt: Beamte der Bundespolizei klären die Delikte am Hauptbahnhof in Augsburg auf. Ein Ort, an dem sich die Lage bald verschärfen könnte.

Noch ist der Augsburger Hauptbahnhof eine Großbaustelle. Die Eingangshalle ist gesperrt, im Untergrund werkeln Bauarbeiter an einem massiven Tunnel für Straßenbahnen; wer an den Gleisen wartet, hört Gehämmer und Bohrgeräusche. Ein Ort, an dem viele Menschen einander begegnen, ist der Bahnhof dennoch – und auch ein Ort, an dem viele Menschen Straftaten begehen. Wer sich mit Beamten der Bundespolizei unterhält, die hier arbeiten, kann so einige Geschichten hören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

