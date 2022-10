Die Tramhaltestelle im Bahnhofstunnel soll in eineinhalb Jahren fertig sein

Plus Eigentlich hätte der Tunnel am Augsburger Hauptbahnhof im Sommer 2023 fertig sein sollen. Zu diesem Zeitpunkt öffnen jetzt nun voraussichtlich zwei Teilbereiche.

Die Stadtwerke haben am Donnerstag im Stadtrat ihre Zeitplanung für die Fertigstellung des Bahnhofstunnels konkretisiert. Schon im Mai hatte sich abgezeichnet, dass der ursprünglich angepeilte Fertigstellungstermin August 2023 für das gesamte Bauwerk nicht haltbar ist. Die Stadtwerke gehen nun davon aus, die unterirdische Haltestelle voraussichtlich im April 2024, spätestens aber bis August 2024 in Betrieb nehmen zu können. Die Bahnhofshalle und der Fußgängertunnel sollen wie geplant im August 2023 geöffnet werden.