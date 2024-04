Augsburg

Ursachen unklar: Pkw-Dichte in Augsburg geht deutlich nach unten

Die Zahl der Autos in Augsburg steigt, aber nicht mehr in dem Maß wie die Bevölkerung. Unser Foto zeigt den Parkplatz des FCA-Stadions.

Plus Die Zahl der Autos pro 1000 Einwohner ist entgegen dem Trend der vergangenen Jahre deutlich gesunken. Die Ursachen dafür sind aber unklar.

Von Stefan Krog

Die Zahl der Pkw in Augsburg pro 1000 Einwohner ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge gesunken. Zum 1. Januar 2024 kamen auf 1000 Augsburger 470 Autos, im Vorjahr waren es noch 474 Fahrzeuge. Das geht aus Regional-Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Diese Entwicklung verläuft entgegen dem langjährigen Trend.

Insgesamt stieg die Zahl der Pkw in Augsburg zwar von etwa 140.000 auf 141.000, was mit einer höheren Verkehrsbelastung einhergehen dürfte. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren 125.000 Personenkraftwagen in Augsburg zugelassen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums im vergangenen Jahr ging die Dichte von 2023 auf 2024 trotz Zunahme der absoluten Pkw-Zahlen aber nach unten, und zwar in einem deutlichen Maß.

