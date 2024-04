Augsburg

12:00 Uhr

Von Photovoltaik bis Eisspeicher: Grüne Energie versorgt neuen Bürokomplex

In der Pilsener Straße in Göggingen entstehen die Augsburg Offices Lofts. Hinter der bronzenen Fassade entstehen nachhaltige und moderne Büroflächen.

Plus In Göggingen entstehen Bürogebäude, die nicht nur architektonisch besonders sind. Nachhaltigkeit und moderne Arbeitswelten sollen hier in Augsburg Hand in Hand gehen.

Von Andrea Wenzel

Eine große Baugrube, meterlange Bauzäune, Baumaterial und große Container empfangen Besucher an der Pilsenerstraße in Göggingen. Hinter all den Gerätschaften ist in den letzten Monaten der erste von drei viergeschossigen Gebäudekomplexen entstanden, die einmal die sogenannten Augsburg Offices Lofts bilden sollen. Hinter dem Bauvorhaben für einen modernen Bürokomplex steckt die Brixx Projektentwicklung GmbH, die darauf setzt, die Energie für ihr Gebäude regenerativ, nahezu autark und emissionsneutral zu gewinnen - trotz Mehrkosten beim Bau und dem Wissen, dass Mieter vom Konzept überzeugt werden müssen.

Geschäftsführer bei Brixx ist Alexander Diehl. Er sagt, ein Drittel aller weltweiten CO 2 -Emissionen entstünden durch den Bau. Es liege daher in der Verantwortung der Bauherren, hier gegenzusteuern. Bereits bei seinem Projekt weniger Meter weiter in der Eichleitnerstraße setzte Brixx auf nachhaltiges Bauen, Arbeiten und Wohnen. Dazu kommt: "Hätten wir damals schon gewusst, wie enorm die Energiepreise steigen, hätten wir den Fokus noch stärker auf die eigene Stromgewinnung gelegt", sagt Diehl. So wie jetzt bei den Augsburg Offices Lofts.

