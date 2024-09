„Wasser in Stadt, Land, Fluss“: Interaktive Ausstellung erklärt den Wasserkreislauf

Am Dienstag öffnet im Umweltbildungszentrum (UBZ) die interaktive Ausstellung „Wasser in Stadt, Land, Fluss“ ihre Tore. Wie der Titel bereits vermuten lässt, dreht sich hier alles um das Thema Wasser. An drei Stationen lernen Besucher Wissenswertes über den Wasserkreislauf. Unter anderem dürfen sie eine eigene Schwammstadt bauen, die möglichst viel Wasser aufnehmen und speichern kann. Entworfen wurde die Ausstellung vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und ist normalerweise an einzelnen Schulen stationiert. Im UBZ ist diese nun für alle Schulklassen aus Augsburg, sowie nachmittags auch für die Allgemeinheit zugänglich.

„Wir wollten den Schulen eine Möglichkeit bieten, ihre Wandertage sinnvoll zu nutzen“, sagt Sebastian Streitberger, Bildungsreferent für Wasser und Welterbe im UBZ. Die Ausstellung bringe das Thema Wasserkreislauf, das die Kinder in der Schule ohnehin lernten, auf einer spielerischen Ebene rüber und gebe Lehrkräften die Möglichkeit, das Thema auf eine neue Art und Weise in den Unterricht einzuführen. Vormittags ist die Ausstellung nur für Schulklassen zugänglich. Hier stehen zwei 90-minütige Zeitkorridore zur Verfügung, der erste um 9, der zweite um 10.45 Uhr. Diese müssen vorab auf der Internetseite des UBZ gebucht werden. Von 13 bis 17 Uhr ist die Ausstellung dann für alle zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Montag durfte die Klasse 3b der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule als erste Klasse die Ausstellung testen. Lehrerin Yasmin Frank war vom Konzept überzeugt. „An der Ausstellung finde ich vor allem gut, dass diese so aktiv gestaltet ist“, sagt die 25-Jährige. „Für meine dritte Klasse war das Ganze vielleicht noch etwas früh, aber gerade in der vierten Klasse, wenn man das Thema dann ausführlich im Unterricht behandelt wird, lohnt sich ein Ausflug hierher auf jeden Fall.“