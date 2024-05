Augsburg

22.05.2024

Wie sich die Drogenhilfe in der Innenstadt von der in Oberhausen unterscheidet

In dem Haus in der Holbeinstraße, das der Stadt gehört, befindet sich seit knapp 20 Jahren eine Anlaufstelle für suchtkranke Menschen.

Plus Während in Oberhausen über den neuen Süchtigentreff-Standort diskutiert wird, gibt es in der Innenstadt seit fast 20 Jahren eine ähnliche Einrichtung. Doch vieles ist dort anders.

Von Ina Marks

Drogensüchtige finden seit fast 20 Jahren Hilfe in einer Einrichtung mitten in der Augsburger Innenstadt. Dass der Betrieb der Anlaufstelle in der Holbeinstraße auch im Hinblick auf das Umfeld gut funktioniere, betonte Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) in den vergangenen Wochen immer wieder gerne. Nämlich dann, wenn bei den hitzigen Diskussionen um den geplanten neuen Standort des Oberhauser Süchtigentreffs in St. Johannes Anwohner ihre Ängste und Bedenken äußerten. Doch sind beide Anlaufstellen für Suchtkranke, also das KiZ (Kontakt im Zentrum) und der bisherige Be-Treff in Oberhausen vergleichbar? Ein Besuch vor Ort in der Holbeinstraße.

Im Garten der Einrichtung hängt eine große Tafel am Zaun. "Bevor ich sterbe, möchte ich ..." steht darauf in großen Buchstaben. Die Süchtigen haben den Satz um ihre Wünsche ergänzt. "... nach einem besseren Ausweg suchen", " ... glücklich sein, "... Konsum-Räume!" – ist mitunter zu lesen. Das KiZ befindet sich in einem alten Gebäude in der Holbeinstraße, das der Stadt gehört. Es gibt einen kleinen Garten, Königsplatz und Hauptbahnhof sind in der Nähe. Zu den Öffnungszeiten können sich hier Süchtige nicht nur aufhalten, einen Kaffee trinken oder etwas essen, sie erhalten auch psychosoziale Beratung und Begleitung. Eine Substitutionspraxis des Bezirkskrankenhauses ist ebenfalls angesiedelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

