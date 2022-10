Augsburger Geschichte

18:30 Uhr

Den Fünffingerlesturm im Blick: Wer war der zeichnende Offizier Gallus Weber?

Am 2. August 1856 zeichnete Oberst Gallus Weber den Fünffingerlesturm am Stadtgraben.

Plus Der Fünffingerlesturm in Augsburg war ein beliebtes Motiv für Maler und Zeichner, heute lockt er Fotografen an. 1868 wurde die anschließende Stadtmauer abgebrochen.

Von Franz Häußler

Eine ins Wasser gestürzte Kastanie lockt Fotografinnen und Fotografen zum Fünffingerlesturm. Er zog vor 166 Jahren einen Zeichner an: Am 2. August 1856 skizzierte ihn der Gallus Weber von jener Stelle aus, an der der 17 Meter hohe Baum kürzlich in den Stadtgraben kippte. Die kleine kolorierte Zeichnung zeigt auch den Bewuchs zu beiden Seiten des Stadtgrabens. Die ersten Bäume wurden um 1790 gepflanzt. Um diese Zeit waren vor der Stadtmauer und dem Stadtgraben rund um das noch vollkommen befestigte Augsburg Alleen angelegt worden.

