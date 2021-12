Der Perlachturm – Augsburgs wohl berühmteste Dauerbaustelle

Plus Seit 1063 wurde der Stadtturm oftmals erhöht und restauriert, 1944 brannte er zunächst unentdeckt aus. Jetzt soll der Augsburger Perlach 2024 umfassend saniert werden.

Im September 2016 wurde es offiziell: Der Perlachturm benötigt neue Obergeschosse. Dort sind Betonteile marode und bröckeln. Der Beginn der Sanierung wurde für 2019 geplant. Danach würde der Perlachturm zwei Jahre lang eine Baustelle sein, Ende 2021 sollten die Arbeiten beendet sein, hieß es. Doch die Perlachturm-Sanierung hat noch nicht mal begonnen. Ob eine weitere Verzögerung aus Sicherheitsgründen verantwortet werden kann, wurde jüngst geprüft. Von einem Autokran aus wurde der äußere Zustand oberhalb des Umgangs untersucht. Sanierungsbeginn soll nämlich erst Anfang 2024 sein.