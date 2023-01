Augsburger Geschichte

vor 36 Min.

In der Dominikanerkirche stecken 500 Jahre Geschichte

Plus Die Kirche wurde 1515 eingeweiht und 1807 zur Lagerhalle entwürdigt. Später war sie Sitz des Römisches Museums – bis sie wegen statischer Mängel geschlossen wurde.

Von Franz Häußler Artikel anhören Shape

Die Dominikanerkirche war von 1966 bis 2012 Augsburgs Römisches Museum. Wegen statischer Mängel ist die Kirche geschlossen. Ein Teil der Museumsexponate ist im "Römerlager" im Zeughaus zu sehen. Kisten in der Toskanischen Säulenhalle deuten an, dass es sich um eine vorübergehende Auslagerung handeln soll. Die über 500 Jahre alte Dominikanerkirche steht jedoch als historischer Kirchenbau im Blick, und sie verkörpert in einzigartiger Weise Geschichte. In ihrem Inneren bilden Gedenktafeln eine Chronik. Ihre Inschriften berichten vom Neubau 1513/15 bis zur Einrichtung des Römischen Museums im Jahr 1966.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen