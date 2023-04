Augsburger Sommernächte 2023: Alles zu Bayerns größtem Stadtfest

Die Augsburger Sommernächte sind zurück: Das größte Stadtfest Bayerns feiert nach drei Jahren ein Comeback. Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Nach drei Jahren Pause feiern die Augsburger Sommernächte ihr lang ersehntes Comeback. Es heißt also wieder: lange Tage, lange Nächte. Das größte Stadtfest Bayerns wird zum Feiern, Schlemmen und Tanzen einladen. Für drei Tage verwandelt sich Augsburg in ein Meer aus Lichtern und Menschen. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen über die Augsburger Sommernächte 2023.

Termin und Datum: Wann finden die Augsburger Sommernächte 2023 statt?

Die Augsburger Sommernächte wurden in den letzten Jahren von der Corona-Pandemie ausgebremst. Nun ist es aber wieder so weit: Ende 2022 wurde das Comeback der Augsburger Sommernächte von offizieller Stelle angekündigt. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 29. Juni. Der darauffolgende Samstag, 1. Juli, wird dann den Abschluss machen.

Termin für die Sommernächte 2023: 29. Juni bis 1. Juli 2023

Wo finden die Augsburger Sommernächte 2023 statt?

Schauplatz der Augsburger Sommernächte ist vor allem die Maximilianstraße, die meist nur Maxstraße genannt wird. Sie stellt als Prachtstraße das Zentrum der Stadt dar, weswegen es wohl keinen besseren Platz für die Veranstaltung geben könnte. Die Sommernächte nehmen aber auch noch weitere Straßen, Gassen, Plätze und Höfe ein. Am Standpunkt Augsburg könne auch deswegen ein "Highlight-Event im Augsburger Stadtsommer mit überregionaler Ausstrahlungskraft" stattfinden, wie Augsburgs Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle sagt. Er sieht eine große Bedeutung in dem Event: "Sie stärken die Stadtidentität und machen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg und der Region auf die Qualität unserer Innenstadt aufmerksam."

Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber freut sich bereits auf die Veranstaltung: "Die Sommernächte sind für mich etwas ganz Besonderes, weil sie ein Fest von, mit und für Augsburg sind. Egal ob Jung oder Alt, Familien oder Singles, Kulturinteressierte oder Feierlustige: Alle sind eingeladen und das im Herzen der Augsburger Innenstadt. Nach den vergangenen Jahren ist es wichtig, wieder gemeinsam zu feiern und positive Erlebnisse zu schaffen."

Sommernächte in Augsburg 2023: Etat, Motto und Neuerungen

Erst im Februar fiel die Entscheidung, dass die Augsburger Sommernächte 2023 stattfinden sollen. Die Vorlaufzeit ist daher gering und die Rahmenbedingungen nicht ideal. Die Regierungskoalition von CSU und Grünen ist sich bei den Plänen zunächst nicht einig geworden. Klar ist, dass für das Stadtfest mit einem Etat von 735.000 Euro kalkuliert wird. Von diesen sollen 315.000 Euro durch Einnahmen aus dem Sponsoring und von Standgebühren abgedeckt werden. 220.000 Euro werden von Augsburg Marketing beigesteuert.

Das Motto der Sommernächte wird wie folgt lauten: "Flanieren, Feiern und Freunde treffen." Der Königsplatz wird dabei keinen Bestandteil der Festzone darstellen, was 2019 noch anders war. Er soll aus Sicherheitsaspekten nicht bespielt werden. Stattdessen soll im Kö-Park ein großer Fahrradparkplatz geschaffen werden. Die Bühne am Ulrichsplatz bleibt hingegen.

Stadtfest in Augsburg 2023: Konzept, Programm und Bands

Die Augsburger Sommernächte wollen sich vor allem vielfältig präsentieren. Gastronomen und Kulturschaffende sorgen für das Rahmenprogramm. In der Innenstadt werden zahlreiche Stände mit regionalen und exotischen Leckereien aufgebaut, die für kulinarische Vielfalt sorgen. Ein Streetfood-Feeling, das an manchen Stellen aber auch an einen Stadtmarkt erinnert. Für die nötige Stimmung sorgen Bands und DJs aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Von Elektro bis hin zur Blasmusik ist alles dabei.

Augsburg Marketing ist für die Organisation des größten bayerischen Stadtfestes verantwortlich. Es werden Finanzierungsmöglichkeiten für die Energie- und Veranstaltungskosten gesucht, welche sich im Vergleich zur letzten Ausgabe erhöht haben. Das Konzept ist weitgehend ausgearbeitet, ein genaues Programm gibt es für die Augsburger Sommernächte 2023 aber noch nicht.