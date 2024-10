Dirigent wegen Brand-Serie vor Gericht: „Ich wollte Dinge kaputt machen“

Er hörte wohl nicht auf, obwohl die Polizei ihn zwischendurch schon am Wickel hatte. Mehrere nächtliche Brandstiftungen werden einem 28-Jährigen aus Augsburg vorgeworfen. Unter anderem soll er das Feuer am historischen Gebäude am Lueginsland gelegt haben. Christian L. (Name geändert) muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht verantworten. Er ist ein ungewöhnlicher Angeklagter. Ein Mann, von dem man meinen könnte, er stünde mit beiden Beinen fest im Leben. Er hatte sich in der Augsburger Szene klassischer Musik einen Namen gemacht, war Musikdozent und Dirigent. Was brachte ihn dazu, nachts unter Alkoholeinfluss zu zündeln, wie zumindest die Staatsanwaltschaft es ihm vorwirft? Der Beschuldigte versuchte am ersten Prozesstag, es zu erklären.

