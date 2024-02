Am Mittwoch wird in Augsburg gegen die AfD demonstriert

Zeitgleich zum AfD-Neujahrsempfang im Rathaus findet am Abend eine Kundgebung am Rathausplatz statt. Die Polizei ist darauf vorbereitet, die beiden Seiten strikt zu trennen.

Am 3. Februar - einem Samstag vor eineinhalb Wochen - gingen nach Polizeiangaben mindestens 25.000 Menschen in Augsburg auf die Straße, um gegen rechtsextreme Umtriebe in Deutschland zu demonstrieren. Viele Teilnehmer wandten sich insbesondere gegen die AfD. Am Mittwoch, 14. Februar, findet in Augsburg wieder eine Demonstration statt, sie richtet sich nun explizit gegen die AfD. Geplant sind Demonstrationszug und Kundgebung am Rathausplatz. Anlass ist der Neujahrsempfang der AfD-Stadtratsfraktion, der zeitgleich am Abend im Rathaus stattfindet. Die Polizei wird wie bei vorangegangenen Protesten gegen die AfD beide Seiten voneinander fernhalten.

Im März 2023 gab es ein vergleichbares Szenario, damals hatten sich rund 100 Kundgebungs-Teilnehmer am Rathausplatz versammelt. Zum AfD-Empfang im Rathaus kamen 150 Gäste. Was Beobachtern damals auffiel, war die hohe Polizeipräsenz. Die Polizei machte zur Zahl der eingesetzten Beamten keine Angaben, unwidersprochen blieb aber, dass es mehr Polizisten als Demonstranten waren.

Demo in Augsburg: So bereitet sich die Polizei auf ihren Einsatz vor

Auf die Veranstaltung am Mittwoch ist die Polizei ebenfalls vorbereitet. "Auch dieses Mal ist eine Absperrung mit Sperrgittern geplant, um die Versammlung vom öffentlichen Personennahverkehr getrennt zu halten und somit Beeinträchtigungen von Unbeteiligten auf ein Mindestmaß zu reduzieren", sagt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Um eine "gute Sicherheitslage am Mittwoch gewährleisten zu können", steht die Polizei nach eigenen Angaben in regelmäßigem Austausch mit der Stadt Augsburg. Über etwaige Verkehrssperrungen und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen würden Bürger bei Bedarf vorab informiert, um sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen. Der Sprecher sagt: "Die Polizei wird im Stadtgebiet sichtbar präsent sein." Die Augsburger Polizei werde zudem von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Demo in Augsburg: Veranstalter hofft auf bis zu 1500 Teilnehmer

Aufgerufen zur Demonstration hat ein antifaschistisches Bündnis, dem mehrere Gruppierungen angehören. Zu den Unterstützern gehören die Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und Linkspartei. Eine Privatperson hat die Veranstaltung bei der Stadt angemeldet. Erwartet werden zwischen 700 und 1500 Personen.

Das Motto der Veranstaltung lautet "Die rechte Welle brechen!". Treffpunkt ist um 16 Uhr am Königsplatz, der Demonstrationszug beginnt um 16.30 Uhr und verläuft zum Rathausplatz. Hier ist gegen 17 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Rednern geplant. Bis 21 Uhr soll das Programm laufen. Zeitgleich ist der traditionelle Neujahrsempfang der AfD im Rathaus. Im Gegensatz zu anderen Parteien hat sich die AfD auf einen Termin unter der Woche festgelegt. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 18 Uhr im Oberen Fletz. Ab 17 Uhr ist Einlass. Gäste müssen sich anmelden. Es gibt Einlasskontrollen.

Bei vergleichbaren AfD-Veranstaltungen im Rathaus mit Protestaktionen am Rathausplatz geleitete die Polizei Besucher ins Gebäude. Als Gäste und Redner bei der AfD sind die Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner und Rainer Rothfuß vorgesehen. Sprechen wird zudem Raimond Scheirich. Er ist Vorsitzender der Augsburger AfD-Fraktion, die mit vier Stadträten im kommunalen Parlament vertreten ist. In Augsburg hat die AfD in Augsburg eine Außenseiterrolle. Andere Parteien lehnen die Zusammenarbeit mit ihr ab. Zuletzt hatten sich Augsburger AfD-Führungspersonen gegen die bundesweiten Protestaktionen positioniert.

Stärkste Proteste gab es im Sommer 2018 gegen Parteitag der AfD in Augsburg

Gegenwind bei Demonstrationen gab es für die AfD in Augsburg mehrfach. Die stärksten Proteste fanden im Sommer 2018 anlässlich eines AfD-Parteitags im Messezentrum statt. Augsburg wurde an diesem Wochenende zur Hochsicherheitszone, das Messegelände war weiträumig abgesperrt, Polizeibeamte wiesen Demonstranten dort zurück. In der Innenstadt fand eine Kundgebung mit 6000 Teilnehmern statt. Augsburg stehe für Vielfalt. "Augsburg ist bunt" stand auf vielen Plakaten.

Vor eineinhalb Wochen bei der Großdemo gegen rechtsextreme Umtriebe kamen diese Plakate ebenfalls zum Einsatz. Mindestens 25.000 Personen protestierten am 3. Februar friedlich in der Innenstadt gegen rechts. Das Bündnis für Menschenwürde als Veranstalter sprach im Nachhinein von 30.000 Teilnehmern. Die Veranstalter wurden vom Erfolg der Großdemo überrascht. Man bat in der Vorwoche zur Finanzierung der Großdemo um Spenden. Bei der Demo am Mittwoch ist das Bündnis für Menschenwürde nicht im Kreis der Veranstalter. Dazu heißt es: „Dieses Mal organisieren andere Organisationen eine Versammlung. Wir wünschen ihnen viel Erfolg, denn jedes Engagement gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ist begrüßenswert.“