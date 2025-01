Wohin führt der Weg im Innovationspark in Augsburg?

Der Innovationspark in Augsburg - unweit der Universität gelegen - ist ein Ort, an dem Wirtschaft und Wissenschaft verzahnt werden. Die ersten beiden Forschungseinrichtungen haben im Frühjahr 2013 ihre Gebäude bezogen In späteren Jahren folgten unter anderem zwei Bürokomplexe auf dem riesigen Areal. Weitere Gebäude, in denen Forscher und Entwickler tätig, sind ebenfalls entstanden. Die Stadt Augsburg hat Straßen zur Erschließung des Innovationsparks gebaut. Zum Jahreswechsel gibt es nun Neuigkeiten: Das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) bezieht neue Räume. 30 Millionen Euro wurden in das Gebäude investiert, weitere 15 Millionen Euro fließen in die technische Ausstattung. Die Adresse passt: Forschungsallee 1. Wohin führt der Weg im Innovationspark? Eine Bestandsaufnahme.

