Augsburg

vor 49 Min.

Wenn der Zoll anklopft: Ermittler kontrollieren Betriebe in Augsburg

Am Donnerstag prüften Beamte der Finanzkontrolle des Hauptzollamtes Augsburg, ob Betriebe den Mindestlohn zahlen. Hier sind sie in einer Autolackiererei in der Stadt.

Plus Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüft am Donnerstag, ob Betriebe den Mindestlohn zahlen. In Augsburg haben sie sich den Kfz-Markt vorgenommen. So gehen die Zöllner vor.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Der Inhaber der Autowerkstatt ist etwas erschrocken, aber nicht schlecht gelaunt. Dabei passiert es ja nicht alle Tage, dass der Zoll in größerer Personenzahl am Morgen vor der Tür steht und Fragen hat. Wie viele Mitarbeiter gerade da seien? Was sie für einen Lohn bekommen? Wie lange sie in der Regel arbeiten? Es ist eine Schwerpunktprüfung, die das Hauptzollamt Augsburg an diesem Tag in der Region durchführt; es geht darum, präventiv und stichprobenartig zu kontrollieren, ob in Betrieben der Mindestlohn gezahlt wird. Die Beamten sind aufmerksam und konzentriert, im Auftreten aber nicht martialisch. Das hier ist schließlich keine Razzia - und die betroffenen Betriebe und Mitarbeiter keine Verdächtigen. Wobei es schon vorkommen kann, dass sich das mit der Kontrolle ändert.

