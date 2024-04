Augsburg

09:09 Uhr

Die Flucht des Häftlings aus dem BKH Augsburg lief wohl doch anders

Plus Wie konnte ein Häftling nach einem Aufenthalt im BKH Augsburg fliehen? Inzwischen liegen neue Aussagen seines Bewachers vor. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren.

Von Max Kramer

Er ist jetzt wieder dort, wo alles begann, in der JVA Augsburg-Gablingen. Der 47-Jährige war ursprünglich am 20. März dorthin gekommen, wegen des Verdachts auf Diebstahl- und Betrugsdelikte musste er in Untersuchungshaft. Doch in der vergangenen Woche veränderte sich sein Gesundheitszustand so deutlich, dass er zur Behandlung ins Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg gebracht wurde. Und dann war er plötzlich weg. Wie konnte er - mutmaßlich lange drogenabhängig, mit Handschellen gefesselt, zu Fuß - vom BKH aus fliehen, einfach so? In diesem aufsehenerregenden Fall gibt es nun eine Wendung.

Der 47-jährige Häftling floh Ende März vom Gelände des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Flucht des 47-Jährigen endete am Mittwoch, 27. März, um 3.30 Uhr in einer Innenstadt-Wohnung. Die Aufarbeitung des Falls läuft, verschiedene Behörden und Stellen beschäftigen sich damit. Mehrere Fragen sind dabei noch offen - etwa, wie der 47-Jährige die Zeit zwischen Flucht und Festnahme verbrachte. "Die Ermittlungen dauern nach wie vor an und der Vorgang wird insgesamt geprüft", teilt eine Polizeisprecherin dazu mit. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Augsburg gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der 47-Jährige im Zusammenhang mit seiner Flucht straffällig geworden ist. Das Bayerische Justizministerium wiederum erklärt, es lägen aktuell keine Hinweise auf mögliche Komplizen, Fluchthelfer oder vorab geschmiedete Flucht-Pläne vor.

