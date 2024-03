Augsburg

vor 10 Min.

Wie die aufsehenerregende Flucht des 47-jährigen Häftlings in Augsburg endete

Plus Nach seiner Flucht aus dem BKH Augsburg wird ein 47-jähriger Häftling gefasst. Seine Vorgeschichte trug möglicherweise zum Entkommen bei. Es gibt neue Details.

Es ist Mitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3.30 Uhr, da findet eine der spektakulärsten Fluchtaktionen, die Augsburg in den vergangenen Jahren erlebt hat, ein Ende. In einer Innenstadt-Wohnung wird ein 47-Jähriger festgenommen – der Mann, der am Montag aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Schwaben geflohen war und so Polizei wie Justiz gleichermaßen in Atem gehalten hatte. Die Aufarbeitung dieses außergewöhnlichen Falls läuft – und bringt immer mehr erstaunliche Details zutage.

Der 47-Jährige ergriff am Montag irgendwann zwischen 13 und 13.15 Uhr die Flucht. Er war aus der JVA Gablingen, wo er seit 20. März wegen des Verdachtes auf Betrugs- und Diebstahldelikte in Untersuchungshaft gesessen hatte, zur Behandlung ins BKH Augsburg gebracht worden. Am Ende der Behandlung, kurz vor seinem Rücktransport nach Gablingen, nutzte er offenbar einen Moment der Unachtsamkeit. Wie das Bayerische Justizministerium am Dienstag mitgeteilt hatte, floh der 47-Jährige, als sein Bewacher – ein Bediensteter des JVA Gablingen – nach einer Kliniktasche griff. Über einen Aufenthaltsraum sei er in den Raucherbereich der Station gelangt und habe eine Tür nach außen aufgetreten, die eigentlich verschlossen ist, in diesem Moment aber repariert wurde. So habe er entkommen können, zu Fuß und in Handschellen.

