Augsburg

vor 31 Min.

Fokus Schwarzarbeit: Augsburger Zoll nimmt Restaurants und Cafés ins Visier

Plus Das Hauptzollamt Augsburg schwärmt aus und kontrolliert Dutzende Gastronomie-Betriebe und Hotels in der Region. Die Beamten stoßen auf etliche Ungereimtheiten.

Von Max Kramer

Mit wenigen Ausnahmen sollen alle Beschäftigten in Deutschland mindestens 12,41 Euro pro Stunde verdienen. Doch bei Weitem nicht überall hält man sich an diese gesetzliche Vorgabe, manche Branchen gelten in diesem Zusammenhang als besonders auffällig. Und so nehmen die Beamten des Augsburger Hauptzollamts regelmäßig Kontrollen vor, in denen es neben den Mindestlohn-Regelungen auch um Schwarzarbeit oder illegalen Aufenthalt der Beschäftigten geht. Ende März etwa fand eine größere Aktion an Großbaustellen statt – in Augsburg am ehemaligen "Geisterhaus" zwischen Leonhards- und Schmiedberg –, Mitte Mai nahm der Zoll Friseur- und Kosmetiksalons, Nagelstudios und Barbershops ins Visier. Am Wochenende nun konzentrierten sich die Beamten auf Hotels und Gastronomie-Betriebe. Und auch hier wurden die Beamten mehrfach fündig.

Gastronomie und Hotels "auffällig": Zoll kontrolliert Restaurants und Cafés

Das Augsburger Hauptzollamt, das für ganz Bayerisch-Schwaben sowie für den Großraum Ingolstadt zuständig ist, war am vergangenen Samstag mit insgesamt 66 Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) im Einsatz. Sie kontrollierten an den Standorten Augsburg, Ingolstadt, Kempten und Lindau unter anderem Cafés, Restaurants und Eisdielen, insgesamt 35, allesamt verdachtsunabhängig.

