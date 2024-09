Stadtrat: Abwartende Haltung zu möglicher MVV-Fusion

Die Augsburger Stadtpolitik reagiert abwartend auf den Vorstoß von AVV-Aufsichtsratschef und Landrat Martin Sailer (CSU), eine Fusion des Augsburger Verkehrsverbundes (er koordiniert den Verkehr in Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Teilen des Landkreises Dillingen) mit dem Münchner Verkehrsverbund voranzutreiben. Sailer hatte seine Überlegungen in der Sommerpause öffentlich gemacht. Eine Arbeitsgruppe, an der auch die Stadt Augsburg als Gesellschafterin beteiligt ist, soll bis Dezember Prüfergebnisse vorlegen.

