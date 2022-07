Warum die Suche nach einem Wirt für den Hubertushof schwierig ist

Plus Die Siedler in der Augsburger Firnhaberau suchen weiter einen neuen Wirt für den Hubertushof. Ihr Chef spricht von einer "toxischen Gemengelage".

Das Siedlerfest, das wie immer im Juli geplant gewesen wäre, "fällt aus". Das sagt Rainer Beyer, der geschäftsführende Vorstand der Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau. Als Grund nennt er nach wie vor die erfolglose Suche nach einem neuen Wirt für den zentral im Stadtteil gelegenen Hubertushof. Nachdem sich der langjährige Betreiber Josef Riss aus dem Geschäft aus Altersgründen zurückgezogen hatte, bekam auch der avisierte Nachfolger wegen der politischen und wirtschaftlichen Lage weiche Knie.