Entscheidung fällt vor Gericht: Muss das Augsburger Klimacamp verschwinden?

Das Klimacamp ist jetzt am Augsburger Moritzplatz. Ob es weichen muss, entscheidet sich am 7. März vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Plus Am Montag treffen sich Stadt Augsburg und Klimaschützer vor dem Obersten Bayerischen Verwaltungsgericht. Es geht um die Frage, ob das Klimacamp weichen muss.

Von Michael Hörmann

Das Klimacamp gehört seit Juli 2020 zum Stadtbild in Augsburg. Die jungen Aktivisten hatten damals neben dem Rathaus eine Art Zeltlager aufgeschlagen. Ihr politisches Ziel war, Verbesserungen für den Klimaschutz zu erreichen. Daran hat sich nichts geändert, als das Klimacamp im Dezember 2021 zum Moritzplatz umziehen musste. Die Stadt Augsburg hatte von Anfang an ein Problem mit dem Klimacamp, es geht allerdings nicht um die politischen Inhalte. Die Stadt sagt aber, dass eine solche Veranstaltung nicht dauerhaft zu dulden sei. Um dies zu klären, treffen sich nun beide Parteien ein zweites Mal vor Gericht. In erster Instanz war die Stadt unterlegen.

