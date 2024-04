An Augsburger Schulen herrschen unterschiedliche Realitäten

Plus Auch in Augsburg entscheiden Migrationshintergrund und sozialer Status über Bildungserfolg von Kindern. Mit Chancengleichheit hat das nichts zu tun. Ein Kommentar.

In den Grundschulen in Augsburg spielen sich unterschiedliche Realitäten ab. Während es mancherorts bei vielen Schülern darum geht, wie schnell sie den Unterrichtsstoff aufnehmen, abspeichern und umsetzen können und - mit den fortschreitenden Jahrgangsstufen - ob die eigene Leistung am Ende für den Übertritt auf das Gymnasium oder die Realschule reicht, geht es anderenorts um Grundsätzliches. Die Schere ist weit geöffnet zwischen denjenigen, die im Schulsystem mit all seinen Möglichkeiten gut vorankommen und denjenigen, die straucheln und abgehängt werden. Auch in Augsburg entscheiden in vielen Fällen kulturelle und ethnische Zugehörigkeit und sozialer Status über den Bildungserfolg von Kindern - mit Chancengleichheit hat das nichts zu tun.

Trotz des großen Engagements von Lehrkräften können gerade die großen sprachlichen Defizite von Schülern oft nicht aufgefangen werden. Verbesserungspotenzial gibt es in vielen Bereichen. Auf der Veranstaltung der Augsburger Armutskonferenz sprach etwa Susanne Puhle, Leiterin der Abteilung Kindertagespflege und Bildungsprojekte der Stadt Augsburg, davon, dass statistisch gesehen in Augsburg Kinder mit Migrationshintergrund später in eine Kita kommen als andere. Aber dass gerade diese Kinder zeitiger eine Krippe oder Kita besuchen sollten, um frühestmöglich gefördert zu werden.

