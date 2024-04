Aufarbeitung der Pandemie ist wichtig, aber keine Zukunftsgarantie

Plus Vieles, was während der Corona-Pandemie in Augsburg geschah, bedarf einer Aufklärung – vor allem, um aus Fehlern zu lernen. Manche Ungewissheit wird aber bleiben.

In der langen Reihe Corona-bedingter Kuriositäten stach im Frühsommer 2021 in Augsburg eine besonders hervor. Schauplatz war ein beliebtes Eiscafé, das an einer Ecke in der Altstadt liegt. Wegen der damals geltenden Maskenpflicht in belebten Innenstadt-Bereichen war es in einer der beiden anliegenden Straßen erlaubt, Eis ohne Maske zu essen – in der anderen nicht. Kein Wunder, dass schnell der Vorwurf aufkam, die Stadt sei bei der Auswahl der entsprechenden Bereiche kaum nachvollziehbar, ja willkürlich vorgegangen. Es war nicht die einzige Maßnahme auf städtischer Ebene, die verständlicherweise Kritik hervorrief – und nun einer Aufarbeitung bedarf.

Rückblickend einen klaren Blick auf die Corona-Zeit zu bewahren, ist nicht einfach. Natürlich waren nicht alle Corona-Maßnahmen falsch und unverhältnismäßig. Die gesundheitlichen Folgen konnten lange vor allem für Schwächere verheerend sein, die Infektionslagen verschärften sich oft schnell, viel war unsicher und wurde deshalb mit "Safety first" beantwortet. Gleichzeitig ist das Motto "Eigentlich sind wir doch ganz okay durchgekommen" etwas irreführend, weil es in dieser Pauschalität über die weitreichenden Folgen der Pandemie hinwegtäuscht. Das wichtigste Beispiel sind Kinder und Jugendliche, die ihr Kind- und Jugendlich-Sein wegen vielfältiger Kontakt-Beschränkungen und Schließungen kaum ausleben konnten – und nun häufig unter psychischen Problemen leiden. Diese aufzufangen, ist nicht nur Aufgabe von Augsburger Fachkliniken und -ärzten, sondern etwa auch von Stadt und Schulen.

