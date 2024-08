Das Umkrempeln der Notaufnahme am UKA ist wichtig, zeigt aber ein Dilemma

Augsburg ist drauf und dran, zu einem der innovativsten Medizin-Standorte Deutschlands zu werden. Das zeigt sich an der Uniklinik in den großen Schritten – Stichwort Neubau –, aber auch in den vermeintlich unscheinbareren. So, wie das Umkrempeln der Notaufnahme einer ist. Sie mit gezielter Patientensteuerung von weniger dringlichen Fällen zu entlasten, ist ein Paradigmenwechsel – und ein wichtiger Schritt, um die seit Jahren andauernden, für Patienten wie Personal teils unzumutbaren Zustände zu beheben. Dennoch dürfte sich dort ein Dilemma zeigen, das die Uniklinik wohl auch in den kommenden Jahren beschäftigt.

