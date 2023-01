Die Augsburger Idee des Narren-Christbaums hat Charme

Die Stadt Augsburg setzt ein symbolisches Zeichen für die Nachhaltigkeit. Für den Erfolg des Faschingstreibens aber sind andere Personen verantwortlich.

Die 18 Meter hohe Tanne, die der Stadt Augsburg aus Stadtbergen gespendet wurde, kommt groß raus. Ursprünglich als unübersehbares Wahrzeichen des Christkindlesmarkts eingeplant, wird sie in einer Zweitverwertung zum Narrenbaum. Das mag man für eine närrische Entscheidung halten, aber das ist sie nicht.

Weil die Stadt Augsburg den Nachhaltigkeitsaspekt immer wieder hervorhebt und für besonders nachhaltige Leistungen zudem Zukunftspreise verleiht, muss sie sich an ihren eigenen Ansprüchen messen lassen. Die Idee, aus dem Christbaum einen Narrenbaum zu machen, versprüht schon deshalb Charme.

Noch ist nicht geklärt, wann beim Augsburger Narrenbaum die Äste abgesägt werden

In erster Linie ist es ein symbolischer Akt, der genügend öffentliche Resonanz findet. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich eine nadelnde Tanne Mitte Februar am Rathausplatz präsentiert. Es ist davon auszugehen, dass die Äste des Baumes bald abgesägt werden. Ein Narrenbaum besteht nicht aus Ästen, wichtig ist der Stamm, denn der Baum wird mit Wappen der beteiligten Faschingsgesellschaften geschmückt. Wie die Stadt dabei vorgehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Der Christbaum am Rathausplatz wird zum Narrenbaum. Foto: Michael Hörmann

Man darf unabhängig davon gespannt sein, wie groß in diesem Jahr das Interesse am Faschingstreiben in Augsburg ist. Der geplante Faschingsumzug für Kinder am Rosenmontag könnte für eine Belebung sorgen. Es liegt letztlich aber an den Narren und deren Unterstützern, den Rathausplatz zur Feierzone zu machen. Nach der Corona-Pause besteht auch hier Nachholbedarf.

