Es rumort gewaltig im Augsburger Stadtjugendring

Der Stadtjugendring (SJR) Augsburg geht unruhigen Zeiten entgegen. Die Verantwortlichen selbst geben an, dass ein strategischer Neuanfang nötig sei. Die Rolle des sehr erfolgreichen Jugendfestivals Modular kommt dabei auf den Prüfstand. Zwei Einschätzungen gelten derzeit. War Modular am Ende zu erfolgreich? Oder ist es nicht vielmehr die Aufgabe eines Jugendverbandes, sich in anderen Bereichen als im Konzertmanagement zu engagieren? Zu nennen sind sozialpädagogische Aufgaben wie Streetworking, also der enge Kontakt zu Jugendlichen auf der Straße, oder das Engagement in Jugendhäusern.

Es herrscht sehr viel Unruhe an der Führungsspitze des Stadtjugendrings

Die Probleme im Jugendverband liegen tiefer. Sie sind hausgemacht. Dies hat mit personellen Querelen zu tun, die offenkundig nach außen dringen. Der frühere Vorsitzende Jonas Riegel trat nach dreijähriger Tätigkeit im August 2022 kurzfristig zurück. Sein Nachfolger Daniel Schweiger ist nun auch nicht mehr an vorderster Front aktiv. Seine Stellvertreterin Marlene Mechold und SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske verkünden jedenfalls den Kurswechsel. Modular-Macher Patrick Jung macht kein Geheimnis daraus, dass er selbst gerne beim Jugendfestival weitergemacht hätte. Jung hört auf.

