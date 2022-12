Der Stadtjugendring gewinnt den Zukunftspreis fürs Modular-Festival

Plus Die Stadt würdigt die Idee des Modular-Veranstalters, einen Nachhaltigkeitsrechner einzusetzen. Insgesamt wurden im Augsburger Rathaus sechs Preisträger geehrt.

Vor wenigen Tagen hatte der Stadtjugendring (SJR) Augsburg mit der Nachricht überrascht, dass das Modular-Jugendfestival 2023 fleischfrei stattfinden wird. Politische Diskussionen folgten, ob ein Veranstalter mit dem Schritt, auf Fleisch und Wurst zu verzichten, zu weit gehe, es gab aber auch viel Unterstützung. Am Montagabend standen Vertreter des Stadtjugendrings im Goldenen Saal des Rathauses im Blickpunkt, ebenfalls wegen eines Nachhaltigkeitsthemas: Die Organisation wurde mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet - und zwar für das Modular-Fest 2022.