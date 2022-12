Stadt muss beim Wohngeld unter Druck agieren – Dominoeffekt entsteht

Plus Die Antragsflut für das Wohngeld hat eine Aufstockung des Personals zur Folge. Für dessen Unterbringung gibt es eine Lösung, doch die führt zu einem neuen Problem.

Dass künftig mehr Menschen einen Anspruch auf Wohngeld haben, ist eine sehr gute Sache. Denn so profitieren auch Personen davon, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld zum Leben haben - beispielsweise Leute, die den Mindestlohn verdienen oder nur über eine kleine Rente verfügen. Für die Stadt Augsburg bedeutet die späte Entscheidung des Bundes und die erwartete schnelle Umsetzung aber zunächst vor allem eins: viel Arbeit.