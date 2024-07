Stadtratssitzung in Augsburg: Kurz und schmerzvoll

Die Stadtratssitzung am Donnerstag wird es in sich haben: Wie vor der Sommerpause üblich, treffen sich die Stadträte bereits um 9 Uhr statt wie sonst am Nachmittag, weil die Tagesordnung im Juli knallvoll ist. Für die Stadtregierung stehen mit Umplanung des Tram-Bahnhofsanschlusses, Theaterkosten-Explosion und Süchtigentreff drei Themen an, die seit Wochen bzw. Monaten die politische Diskussion in Augsburg dominieren. Die Themen sind nicht einfach bzw. unangenehm für die Stadtregierung - auch wenn Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) die Mehrheiten sicher hat, wird sie sich auf harsche Kritik der Opposition und teils auch auf Fragen aus dem eigenen Regierungslager bei der Linie 5 einstellen müssen. Die Ergebnisse sind vorhersehbar, aber für das politische Ansehen werden vor allem der Verlauf dieser Sitzung und der Schlagabtausch interessant werden.

