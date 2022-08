Vorfälle mit Jugendgruppen: Polizeipräsenz ist aus zwei Gründen wichtig

Plus Die meisten Jugendlichen feiern friedlich den Sommer in Augsburg. Nur wenige führen aber anderes im Schilde. Gut, dass die Polizei noch aufmerksamer ist.

Es ist Ferienzeit, das Wetter ist schön, die Augsburger Innenstadt lebt. Viele Menschen sitzen draußen in Cafés und Restaurants. Junge Leute, denen dafür oft das Geld fehlt, treffen sich lieber auf Plätzen oder in Parks. Allein was abends im Park am Roten Tor los ist, ist erstaunlich. Es wird gespielt, Musik gehört, Sport getrieben, geplaudert, gelacht und auch getrunken. Solange alle ihren Müll wieder mitnehmen, ist dagegen nichts einzuwenden. Und solange Gruppen Jugendlicher friedlich bleiben. Zuletzt aber sorgten in Augsburg ein paar strafrelevante Zwischenfälle Jugendlicher für Aufsehen. Es ist wichtig, dass die Polizei deshalb an beliebten Treffpunkten wie Königsplatz oder Willy-Brandt-Platz verstärkt Präsenz zeigt. Aus zwei Gründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

