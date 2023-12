Sparsamkeit vor Weihnachten hat ernste Hintergründe

Plus Augsburger agieren beim Weihnachtseinkauf zurückhaltender als der Bundesdurchschnitt. Verantwortlich dafür ist auch die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Bürger.

Die nach wie vor hohe Inflation fordert auch in der Weihnachtszeit ihren Tribut. Das ist besonders auch in Augsburg spürbar. Laut einer Studie der FOM Hochschule Augsburg geben Augsburgerinnen und Augsburger rund 90 Euro weniger für ihre Weihnachtsgeschenke aus als der deutsche Bundesbürger. Für einige ist das Opfer ein freiwilliges, ärgern sie sich doch seit Jahren über die Kommerzialisierung von Weihnachten und suchten die passende Gelegenheit, ohne Streit ihr Konsumverhalten zu reduzieren. Das können sie nun — zum Leidwesen der Einzelhändler.

Dass gerade in Augsburg deutlich weniger in das materialisierte Glück der Verwandten investiert wird als in anderen Städten, hat aber auch ernste Hintergründe. Augsburg ist seit Jahren bayerisches Schlusslicht, wenn es um das durchschnittliche Einkommen seiner Bewohner geht. Viele müssen bei den Weihnachtsgeschenken schlichtweg sparen, um die Lebenshaltungskosten finanzieren und die nächste Gasabrechnung bezahlen zu können. Ein weiterer Grund dürfte in der hohen Anzahl an Migranten zu suchen sein. Einige dieser Familien feiern zwar ebenfalls Weihnachten, denselben Stellenwert wie bei ihren christlichen Mitbürgern hat das Fest aber nicht.

