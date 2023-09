Wir können auf regionale Lebensmittel nicht verzichten

Plus Heimische Familienbetriebe müssen neben Lebensmittelkonzernen überleben können. Mehr Bio und regional ist auch für Augsburg wichtig.

Von den rund 300.000 Menschen, die in Augsburg leben, werden viele beim Einkaufen sicherlich vor allem aufs Geld schauen (müssen). Andererseits gibt es Familien mit Kindern, Gesundheitsbewusste und andere Konsumenten, die auf regional erzeugte ökologische Lebensmittel großen Wert legen. Auch dieser Personenkreis muss sich darauf verlassen können, in einer Großstadt wie Augsburg ein passendes Angebot vorzufinden. Daran sollte der Stadtrat bei kommenden Entscheidungen denken und auch etwas anderes nicht aus dem Blick verlieren.

Kai Dietrich und Verena Höfle vom Augsburger Genusskistle bieten eigenen Käse und Bio-Eis aus dem Automaten an. Foto: Peter Fastl

Natürlich gibt die meisten Biobauern nicht in der Stadt, sondern in der Region. Doch auch in den ländlichen Augsburger Stadtteilen betreiben einige Landwirte inzwischen eigene Hofläden. Darüber hinaus wagen sich Familienunternehmen als kleine Erzeuger mit besonderen Angeboten auf den schwierigen, von Konzernen beherrschten Lebensmittelmarkt - angefangen bei gerösteten Kürbiskernen bis hin zum Bio-Speiseeis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen