Baureferent sucht Schulterschluss für das marode Kongressparkhaus

Plus Steffen Kercher hofft, dass zerstrittene Eigentümer gemeinsame Lösung finden. Die Stadt wird Komplettabriss nicht veranlassen, sie drängt jedoch auf Teilabriss.

Baureferent Steffen Kercher würde es begrüßen, wenn das marode Kongressparkhaus bald komplett abgerissen wird. Dies sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Kercher stellt klar, dass diese Entscheidung nicht in der Hand der Stadt liege: "Es liegt zuerst in der Verantwortung der Eigentümerinnen und Eigentümer Verantwortung für ihr Eigentum zu übernehmen." Vonseiten der Stadt Augsburg seien die hierfür notwendigen Genehmigungen bereits vor längerem erteilt worden, so Kercher. Der Baureferent spricht mit Blick auf die Bauruine von "einem seit vielen Jahren bestehenden sehr traurigen Zustand in prominenter Lage". Auf Nachfrage erläutert Kercher, warum die Stadt selbst einen Komplettabriss nicht anordnen werde. Dass der Überbau am Parkdeck jedoch entfernt werden soll, wird nochmals untermauert.

Verheerend ist der Anblick des Kongressparkhauses vonseiten des Wittelbacher Parks. Foto: Annette Zoepf

Das Kongressparkhaus darf seit Herbst 2022 nicht mehr genutzt werden. Bereits zum damaligen Zeitpunkt hatte die Stadt eine Abrisserlaubnis ausgestellt. Die Eigentümer sind sich jedoch nicht einig. Mehrheitsgesellschafter Bernhard Spielberger möchte abreißen und komplett neu bauen. Entsprechende Pläne hat er in dieser Woche präsentiert. Spielberger möchte ein unterirdisches Parkhaus errichten, darüber soll eine Seniorenresidenz entstehen. Notwendig wäre dabei eine geänderte Verkehrsführung.

