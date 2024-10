Brechtfestival 2025 kehrt nach Oberhausen zurück

„Die große Methode“ hat Julian Warner seine Zeit als künstlerischer Leiter des Brechtfestivals überschrieben, was da heißt, nicht nur das Werk des Augsburger Dichters zu feiern, sondern es mitten hinein in die Stadtgesellschaft zu bringen. Das Festival 2022 fand an ungewöhnlichen Spielstätten (alevitisches Kulturzentrum, Sauna, Sparkassenhalle) und mit ungewöhnlichen Akteuren (Wrestler, Heimatverein) in Lechhausen statt; 2023 zog das Festival nach Oberhausen und bezog seine Zentrale im ehemaligen Möbelhaus Lederle gegenüber dem Plärrer: der Kraftklub, so bezeichnet, weil sich im Obergeschoss ein Fitnessclub befindet – und ja auch Brecht selbst einige Bezüge zum Kraftsport hatte. Und nun also Julian Warner, Klappe die Dritte: 2025 wird das Brechtfestival noch einmal in den Kraftklub ziehen, gab Warner in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses bekannt.

