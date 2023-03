Grafisches Kabinett

06:00 Uhr

Ausstellung beleuchtet die Freundschaft von Caspar Neher und Bertolt Brecht

Plus Eine Ausstellung folgt den Spuren der wechselvollen Freundschaft zwischen Caspar Neher und Bertolt Brecht – und fördert Spannendes zutage.

Von Stefan Dosch

Bert Brecht und Caspar Neher – für Augsburg liegt es nahe, die beiden nicht nur künstlerisch eng Verbandelten eben jetzt mit einer Doppelausstellung zu bedenken. Blickt man in diesem Jahr doch auf Brechts 125. Geburtstag, was allzu leicht die Wahrnehmung verdeckt, dass der Geburtstag des ebenfalls aus Augsburg stammenden Neher sich gerade mal ein paar Monate zuvor, am 11. April 2022, in gleicher Weise gerundet hatte. Nun also im Grafischen Kabinett der Augsburger Kunstsammlungen die vom Leiter der hiesigen Brecht-Forschungsstätte, Jürgen Hillesheim, kuratierte Ausstellung „Wanderer zwischen den Welten. Die Freundschaft Caspar Neher – Bertolt Brecht“, die wohl nicht ohne Absicht den Namen des „Bühnenbauers“ vor demjenigen des „Stückeschreibers“ führt.

