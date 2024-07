Ein Verbrecher-Trio unter Druck: Live-Tatort bei der Augsburger Allgemeinen

Wenn die Sonne untergeht über dem Stadtteil Lechhausen, dann laufen in der Curt-Frenzel-Straße die Maschinen heiß. Andruck bei der Augsburger Allgemeinen! Donnersound in den Hallen, Techniker schwitzen unter Lärmschutzkopfhörern, Blätter rauschen im Takt von Tausenden über die Fließbänder: Hier wird die Zeitung von morgen gedruckt, für Leser von Nördlingen bis Mindelheim. Normalerweise. Denn an diesem Abend spielt sich an diesem Ort eine ganz andere Szene ab, eine kriminelle: Drei Gestalten in glitzernden Party-Kostümen stolpern ins Foyer der AZ. Worte fliegen aufgeregt hin und her, mit jedem Satz wird klarer, dass diese Drei etwas verbrochen haben. Wie bitte? Überfall auf einen Stripclub? Jemand hat die Pistole verloren? Die Polizei hat das Nummernschild des Fluchtautos gesehen? Und zwischen den drei Gangstern sitzt das Publikum, das jetzt mit großen Augen rätseln darf, was wirklich passiert ist. Das ist das Prinzip dieses Theater-Formats: Beim Live-Tatort des Staatstheaters Augsburg erleben Zuschauer und Zuschauerinnen einen Krimi-Fall vor Ort, in besonderer Kulisse. Sie schleichen mit den Kriminellen durch die Geschichte. „Wir müssen fliehen“, sagt die eine zum Rest der Bande, und zum Publikum: „Ihr werdet uns dabei helfen!“

Veronika Lintner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis