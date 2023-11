Die Staatstheater-Digitalsparte erhält eine neue Doppel-Spitze

Lukas Joshua Baueregger und Benjamin Seuffert folgen auf Tina Lorenz. Eine hausinterne Lösung – sie sind seit mehreren Spielzeiten am Staatstheater beschäftigt.

Lukas Joshua Baueregger und Benjamin Seuffert übernehmen zum 1. Dezember die Leitung der Digitalsparte am Staatstheater Augsburg. Damit treten die beiden gemeinschaftlich die Position von Tina Lorenz an, die, wie bereits berichtet, das Haus verlässt. "Ich freue mich, dass mit Benjamin Seuffert und Lukas Baueregger zwei überaus motivierte Kollegen, die das Haus und die Abläufe bereits bestens kennen, die Verantwortung für unsere jüngste Sparte übernehmen und die erfolgreiche Arbeit von Tina Lorenz fortführen und mit eigener Handschrift entwickeln werden", erklärte Staatsintendant André Bücker in einer Mitteilung.

Benjamin Seuffert ist bereits seit der Spielzeit 2020/21 Teil der Digitalsparte und dort für den Bereich Digital Content & Interactive Media zuständig. Ebenfalls seit drei Jahren ist Lukas Joshua Baueregger Regieassistent am Staatstheater. Zuletzt hat er mit der Schauspiel-Inszenierung "Das Haus auf Monkey Island" und dem Augmented-Reality-Projekt "Ein Flanellnachthemd" eigene Regiearbeiten vorgelegt. Das junge Team will nach eigenen Worten untersuchen, "welche Formen, Formate und Erzählweisen es braucht, damit digitales Theater neues Publikum anzieht". Dabei möchten Baueregger und Seuffert sowohl selbst künstlerisch arbeiten als auch kuratieren und eine Plattform für kreativen Austausch bieten.

Benjamin Seufferts Bachelorarbeit entstand am Staatstheater

Benjamin Seuffert studierte Interaktive Medien an der Hochschule Augsburg, einem Kooperationsstudiengang der Fakultäten für Gestaltung und Informatik mit dem Schwerpunkt digitale Mediengestaltung. Parallel zum Studium arbeitete er als Videotechniker, Softwareentwickler, Webdesigner und Animator. Seine Bachelorarbeit zum Thema "Virtual Reality für das Theater" schrieb er bereits am Staatstheater Augsburg.

Lukas Joshua Baueregger absolvierte nach dem Studium mehrere Hospitanzen und Assistenzen, unter anderem am Bayerischen Staatsschauspiel, bei den Luisenburg-Festspielen und am Landestheater Niederbayern. Von 2017 bis 2019 war er fester Regieassistent an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen und zeigte dort bereits erste eigene Regie-arbeiten.

Wieder "Game Music in Concert" mit den Philharmonikern

Die nächsten Digitaltheater-Projekte der laufenden Saison werden bereits von Benjamin Seuffert und Lukas Joshua Baueregger federführend betreut: Bei "Game Music in Concert" spielen die Augsburger Philharmoniker Videospielmusik vor Publikum im Kongress am Park und live gestreamt auf der Gamer-Plattform Twitch (28./29. Januar 2024). Die Mono-Oper "Erwartung" von Arnold Schönberg wird als Single-Player-VR-Game im Februar herausgegeben. Weiterhin soll um die Jahreswende noch eine neue Produktion für VR-Brillen erscheinen. (AZ)

