Und ewig zürnt "Der Menschenfeind": Molière am Staatstheater

Mit Disco-Beat und digitalem Update: Molières Komödie "Der Menschenfeind" menschelt in der Inszenierung von Andrè Bücker auf der Brechtbühne – mit zeitlosen Erkenntnissen.

Die Kamera war noch nicht erfunden. Niemand guckte mit dick geschmollten Lippen in eine Handy-Linse, Selfies und Porträts "schossen" sie damals mit Pinsel, Farbe, Leinwand. Und Briefpapier war das WhatsApp jener Tage. Trotzdem: Damals, im Jahr 1666, schrieb der französische Dichter Molière das Porträt einer eitlen Gesellschaft, die vor lauter Geplapper gärig blubbert – und deshalb verdächtig gegenwärtig anmutet. Intrigen, Lügen und die Sehnsucht, geliebt zu werden, das ist der Treibstoff in Molières Komödie "Der Menschenfeind". Am Staatstheater Augsburg findet der Intendant André Bücker jetzt neue Bilder für diesen Klassiker. Digitalisiert, mit kleinen Updates. Er geht als Regisseur das Risiko ein, Molière in die Gegenwart zu stupsen, in das Zwielicht eines Nachtclubs. In den Orkus von WhatsApp, Instagram und Konsorten.

Auf der Brechtbühne im Gaswerk beginnt die Happy Hour. In einer flauschigen, blau möblierten Disco-Kulisse thront ein Mann schon auf der Empore, noch bevor die Hauptfiguren die Bühne betreten: Gott ist ein DJ, hoch oben auf seiner Wolke mixt er die Musik zum Stück. Sphärenklänge zwischen den Szenen. Beat im Tumult der Figuren. Stille in dramatischen Momenten. Der Soundtrack, den Bühnenmusiker Lilijan Warworak auf seinem Podest produziert, schmiegt sich an die Musik der Sprache. Und die ist bei Molière gereimt. Vers um Vers, von Pointe zu Pointe. Lassen sich die alten Reime ins heute übersetzen?

An der Wand leuchten Chat-Nachrichten auf

Der Schriftsteller Andreas Hillger hat für das Staatstheater neue Texte in Molières Manier gedichtet: An der Bühnenwand leuchten Chat-Nachrichten auf, die Hauptfiguren des Stücks tippen ihr wildes Party-Geplauder in ihre WhatsApp-Kanäle. Nein, Hillger versucht erst gar nicht, sich an Molières poetische Höhe heranzudichten. Aber schrullig, heutig, lustig liest sich das allemal: "Ich bin gleich fertig, keine Panik, noch schwanke ich – Manolo Blahnik oder doch die Roten Sohlen, der Teufel soll den Zweifel holen." Konsum und Dekadenz, 1666 wie 2023. Das Publikum lacht und liest.

Doch dann stampft der Spielverderber auf die Bühne: Kai Windhövel spielt mit Inbrunst Alceste den Menschenfeind, diesen Griesgram auf Kreuzzug für das Gute, Wahre, Schöne. Ein Herr wie er muss an der Welt verzweifeln, denn verlogen ist die Menschheit, schwer verdorben. Es ist ein Vergnügen zu erleben, wie Windhövel seine Sätze durch die Zähne presst, wie er sich am Jackett zupft. Wie dieser enttäuschter Idealist ächzt und japst, wenn ihm sein Konkurrent Oronte sein selbstgeschwurbeltes, mieses Gedicht vorträgt. Wahrheit, Stil und Poesie? Gibt es dafür keinen Instagram-Filter? Und doch, im Herzen ist Alceste ein Liebender: "Die Vernunft hat es mir oft gesagt, doch wann hat Liebe die Vernunft gefragt?"

Ein Ensemble mit Spaß am Tohuwabohu

Um diesen Alceste scharwenzelt ein Ensemble mit Spaß am französischen Tohuwabohu: Paul Langemann stakst als Sympathieträger Philinte ins Bild, als Berater seines Freundes Alceste, er meint es gut mit dem Miesepeter. Wie Papageno und Papagena: Der schrullige Philinte findet seine bessere Hälfte in Éliante. Mirjam Birkl entzückt in dieser Rolle mit Clownerie und Temperamentsexplosionen, eine gutherzige Klimbim-Figur zum Gernhaben. Klaus Müller als Oronte wiederum, weißgeschminkt, dick gepudert, ringt um seine Verse, die er in sein Handy notiert hat: "Ach liebe Zeit, was steht hier nur, das war die Autokorrektur!" Ein schön schrulliges Gewusel von Typen, nach Shakespeares Art.

Lesen Sie dazu auch

Und sie? Die Angebetete? Alcestes geliebte Célimene? Die tritt wie die Heldin ihres eigenen Stücks auf: Mirjana Milosavljevic behauptet sich glaubhaft in der Rolle als Freiheitsliebende, als Vöglein, das sich garantiert von keinem Mann fangen lässt. "Wer jung ist, ist nicht gern allein, später kann man immer noch moralisch sein." Sie lässt die Männer antanzen – aber spürt doch die Last, den wichtigsten Männern gefallen zu müssen, um frei zu sein. Eine feministische Beobachtung.

Molière lieferte mehr als nur Klamotte

Molière schrieb die Komödie, als der Sonnenkönig über Frankreich herrschte. Ludwig XIV. verlangte von Molière Komödien fast im Fließband-Takt und der lieferte mehr als nur Klamotte. Für die Inszenierung in Augsburg hat Imme Kachel Kostüme geschneidert, die jenes Alte mit dem Heutigen hübsch verknüpfen: und das Partyvolk? Gezwirbelte Locken und Schönheitsflecke, weite Röcke und knöchelbruchhohe Hacken – eine barocke Punk-Modenschau, als hätte Vivienne Westwood vom Sonnenkönig geträumt.

In manchen Phasen dudelt die parfümierte Modenschau fast in einen Drehwurm. DJ-Beats über Chat-Nachrichten über fein gestanzte Reime. Das ist schon dicke viel für den Sinneapparat. Da tut es gut, dass die Hauptdarsteller die Verse nicht im Übertempo-Stakkato servieren, in den wichtigen Wortwechseln die Bremse finden.

Alceste verlässt die WhatsApp-Gruppe

Und am Ende geht, wie in einer Dorf-Disco um 5 Uhr früh, das Licht an und fällt auf verkaterten Seelen. Célimènes doppeltes, dreifaches, vierfaches Spiel fliegt auf. Eine mächtige Szene, in der jede Figur reinen Tisch macht – und einmal nicht am Handy klebt. Das ist der Moment, in der Alceste so wirkt, so wie ihn Molière im Original-Titel des Stücks beschreibt: "Der Menschenfeind – oder der verliebte Melancholiker." WhatsApp-Statusmeldung: Alceste hat die Gruppe verlassen.

Jahrhunderte fließen die Seine hinab und die Menschheit wird um keinen IQ-Punkt schlauer? Das ist der Gedanke, der als Echo diesen Theaterabend überdauert. Solche Menschen kennt man doch, aus der eigenen Nachbarschaft, dem Büro, der lieben Familie. Der Bilderbuchbürger, der einen Gerichtsprozess vom Zaun bricht, wenn die Hecke des Nachbarn über seine wuchert. Oder der Alceste von nebenan, der über nichtsnutzige Politiker schimpft. Selbsthilfe-Gurus wie er, die radikale Ehrlichkeit propagieren, um den Preis der Beleidigung. Und schon damals zweifelte man am Prinzip Ehe. Wenn Influencer über offene Liebe und Polyamorie dozieren, klingt das wie Célimènes Klage. Alles schon mal dagewesen? Alles ewig? Genau darin liegt Molières Schärfe, darauf liegt der Akzent der Inszenierung. "Wir Menschen gelten als vernünftige Wesen. Wer das behauptet, ist nie Mensch gewesen."

Info: "Der Menschenfeind" auf der Brechtbühne im Gaswerk. Nächste Vorstellungen: 10. Dezember, 23. Dezember, 17. Januar.