Polizei zieht nach Tuner-Treffen aufgemotzte Autos aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei in Augsburg kontrolliert 300 Autos an einem Wochenende. Anlass sind sogenannte Tuningtreffen. Fündig werden die Beamten etwa an einer Tankstelle.

Die Verkehrspolizei in Augsburg hat am vergangenen Wochenende mehrere hundert aufgemotzte Autos kontrolliert und in zwölf Fällen auch aus dem Verkehr gezogen. Anlass waren den Angaben der Ermittler zufolge mehrere sogenannte Tuningtreffen in der Region. Laut Polizei hätten die Kontrollen im Zeitraum von Freitag bis Montag stattgefunden, Einsatzkräfte der Verkehrspolizei seien zusammen mit fachkundigen Beamten weiterer Dienststellen unter anderem im Gablinger Weg und in der Holzbachstraße vor Ort gewesen. Speziell im Gablinger Weg befindet sich eine Tankstelle, die von der Tuningszene seit Jahren als Treffpunkt genutzt wird. Neben Tunern treffen sich dort oft aber auch andere Autofans, etwa Fahrer von Oldtimern.

Man habe an den Standorten "eine Vielzahl von szenetypischen Fahrzeugen" kontrolliert und dabei den technischen Zustand sowie die Einhaltung der Verkehrsregeln überprüft, so die Polizei. Im Laufe des Wochenendes kontrollierten die Beamten demnach über 300 Fahrzeuge. Dabei seien über 100 Verstöße festgestellt worden. In zwölf Fällen "führten die Verstöße zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und die Beamten unterbanden die Weiterfahrt", heißt es von der Polizei weiter. Daneben notierten die Beamten unter anderem Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, unzulässigen Lärms sowie Parken im Haltverbot.

An der Total-Tankstelle im Gablinger Weg in Oberhausen treffen sich regelmäßig Autofans, auch Tuner, also Menschen, die ihre Fahrzeuge aufmotzen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Tuner-Treffen in Augsburg: Kontrolle in der Total-Tankstelle in Oberhausen

"Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die ordnungsgemäß angemeldeten Treffen an den Veranstaltungsörtlichkeiten selbst ruhig und ohne Störungen verliefen", so die Polizei weiter. Die Verkehrskontrollen hätten aber gezeigt, dass nicht alle Fahrzeuge technisch einwandfrei gewesen seien und sich einzelne Fahrzeugführer nicht an die geltenden Regeln gehalten hätten.

Die "Kontrollgruppe Tuning" der Verkehrspolizei, der zuletzt sieben Beamte angehörten, kontrolliert grundsätzlich jedes größere Treffen dieser Art in der Region. (jaka)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch