Wie auf der Teppichstange: 100 Räder an der Floßlände verräumt

Das Umfeld des beliebten Lokals wird weiter verbessert. Auch das Ufer soll noch anders gestaltet werden.

Die Infrastruktur rund um die Floßlände am Lech nimmt langsam Gestalt an. Bald soll ein Toilettenwagen aufgebaut werden. Für rund 100 Räder wurden bereits Ständer im Zufahrtsbereich der Gastronomie installiert. Rechts und links der Schotterpiste am Rande der Radetzkystraße können die Räder wie an einer Teppichstange aufgehängt werden. Dafür hat die Stadt Augsburg 3500 Euro investiert.

Friedrich Pimpl vom Amt für Grünordnung sagt, der Flößerpark erlebe einen guten Zulauf. Die Metallstangen des Radständers werden voraussichtlich noch mit einem Gummiband gedämpft, um zu verhindern, dass die Räder Schaden nehmen. Die Fahrradständer sollen nicht nur für Ordnung sorgen, sondern auch die angrenzende Rasenfläche vor unerwünschtem Befahren schützen. Um die Zufahrt zu erleichtern, soll die kurze Schotterstrecke noch asphaltiert werden, sodass sich keine Schlaglöcher mehr bilden können.

Stadt Augsburg will für Schattenplätze sorgen

Auch für Schattenplätze will die Stadt noch sorgen, sodass der gut frequentierte Wasserspielplatz an Attraktivität gewinnt. Für eine weitere Ufergestaltung wurden im Haushalt der Stadt 650.000 Euro angemeldet. Ob und wann das Geld fließt, ist offen. Bäume sollen für die weiteren Maßnahmen nicht gefällt werden. Außerdem will die Aktionsgemeinschaft Lechhausen zusammen mit der Stadt ein Pflegekonzept erarbeiten. So soll gewährleistet werden, dass der Park nicht verwahrlost.