Augsburg

06:30 Uhr

Frauen bei Floßlände aus Lech gerettet: Wie erkennt man solche Notfälle?

Plus Nach der Rettung von drei Frauen aus dem Lech melden sich weitere Helfer. Warum es für Außenstehende schwierig sein kann, solche Notlagen zu erkennen.

Von Ina Marks

Die Rettung dreier Frauen aus dem Lech auf Höhe des Restaurants Floßlände im Augsburger Stadtteil Lechhausen sorgt für Aufsehen. Am Sonntagnachmittag war es dort zu einer dramatischen Situation gekommen. Eine Familie hatte sich an dem warmen, sonnigen Tag an der nahegelegenen Kiesbank im Lech abgekühlt, als drei Frauen von der Strömung fortgerissen wurden. Inzwischen haben sich zwei weitere Augsburger gemeldet, die an der Rettungsaktion beteiligt waren. Einer von ihnen wundert sich, warum von den vielen Gästen, die auf den Stufen der Floßlände saßen, kaum jemand half. Ein Experte erklärt, wie schwierig es manchmal ist, solche Notsituationen zu erkennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen